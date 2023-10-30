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Sağlık Bakın ağız kokusu neyin belirtisiymiş!
Sağlık

Bakın ağız kokusu neyin belirtisiymiş!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 17:52:00 -
Bakın ağız kokusu neyin belirtisiymiş!

Uzman isim, çoğu kişinin yaşadığı ağız kokusunun ardında diş çürüklerinin olabileceğini belirtti.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi bünyesinde açılan Fizyomer Denta birimi Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, diş çürüklerinin nedenlerini anlatarak, düzenli kontrollerle çürüklerin önemli sorunlara yol açmadan tedavi edilebildiğini söyledi.

Diş üzerinde bulunan bakteri plaklarının, düzenli diş fırçalama ile temizlenmediği takdirde asidik bir ortam oluşturduğunu ifade eden Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, “Oluşan asit diş yüzeyindeki mineralleri çözerek dişte madde kaybı oluşturur ve diş yüzeyinde çürük oluşumu başlatır” diye konuştu. Tüketilen besinlerdeki asit, tükürüğün içeriği ve kalitesi, dişlerin yapısı ve çeşitli hastalıkların da diş çürüğü için ortam oluşturabileceğine dikkat çeken Durkaya, “Diş çürüğü, dişin dış yüzeyinin çözünmesiyle meydana gelen boşluklardır. Bu boşluk tedavi edilmediği takdirde genişler ve şiddetli ağrı ve hassasiyet gibi belirtilerle gündelik hayatınızı olumsuz etkileyecek duruma gelebilir” dedi.

Bazı çürükler fark edilmeyebilir

Dişlerin çiğneme yüzeyindeki çürüklerin gözle görülebildiğini ancak diş aralarında ve arka kısımlarında, üst çenede oluşan çürüklerin daha zor görüldüğünü aktaran Diş Hekimi Durkaya, “Fark edilmeyen çürükler düzenli diş muayenesi yaptırmayan bireylerde, çürüğün ilerleyerek dişin ağrımasına sebebiyet verir” şeklinde konuştu.

Belirtilerin dikkate alınması gerekiyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi bünyesinde bulunan Fizyomer Denta birimi Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, diş çürüğünün belirtilerini ise “Tatlı, sıcak, soğuk içecek ve yiyecekler tüketilirken dişlerde meydana gelen hafif ya da keskin bir ağrı, nedensiz şekilde meydana gelen ağrı, dişlerde gözle görülebilir renk değişimi, lekelenme ve çukur oluşumu, herhangi bir yiyecek ısırıldığında ortaya çıkan ağrı, ağızda kötü koku oluşumudur” şeklinde açıkladı.

“Başlangıçtan itibaren çürüğü kontrol altına almak gerekir”

Bu belirtilerden biri görüldüğünde mutlaka bir diş hekimine muayene olunması gerektiğini belirten Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, şu ifadeleri kullandı:
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“Düzensiz yapılan hekim kontrolleri veya var olan semptomların kaybolması halinde doktora danışmamamız meydana gelen çürüklerin ilerlemesine sebebiyet verebilir. Gitgide ilerleyen çürükler ağrı ile gündelik hayatı olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda dişin yapısında meydana gelen çözünmeler ilerledikçe, yapılan tedavide daha fazla dokunun kaybolması anlamına gelir. Bu nedenle başlangıçtan itibaren çürüğü kontrol altına almak gerekir. Düzenli bakım, sağlıklı diyet, düzenli hekim kontrolleri ile diş çürüklerini kontrol altına alabilirsiniz.”

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