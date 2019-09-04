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Bakıma muhtaç kimsesizlerin yardımına koşacaklar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın başlattığı AĞBİM Projesi kapsamında, belediye personelince kentteki engelli, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kronik sağlık sorunu bulunan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti veriliyor- Savcı Sayan:- "Evde bakım hizmeti ile muhtaç, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan ailelere koşacağız. Onlara hizmet etmek bizim için şereftir"

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:12
Bakıma muhtaç kimsesizlerin yardımına koşacaklar

AĞRI (AA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın başlattığı Ağrı Evde Bakım Hizmetleri (AĞBİM) Projesi kapsamında, belediye personelince kentteki engelli, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kronik sağlık sorunu bulunan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti verilmeye başlandı.

Başkan Sayan'ın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği çalışma kapsamında görevlendirilen 4'er kişilik 10 ekip, kendilerine tahsis edilen özel araçlarla bakıma muhtaç hastaların yardımına koşuyor.

Kentteki engelli, ihtiyaç sahibi, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan vatandaşları tespit ederek evlerinde ziyaret eden ekipler, bu ailelere ücretsiz evde bakım hizmeti veriyor.

- "Evleri temizlenecek, bakımları yapılacak"

Başkan Sayan, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrılıların ücretsiz yararlanacağı hizmeti 10 araçla yürüteceklerini söyledi.

Her araçta 4 kişilik bir ekip oluşturduklarını ve personelin önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapacağını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, ayrıca tüm ihtiyaç malzemelerini de ailelere teslim edecek. Ağrı'da evde bakım hizmeti gerçekleştireceğimize dair söz vermiştik. Dolayısıyla biz bu araçlarla Ağrı'da bakıma muhtaç ailelere gideceğiz. Onların evleri temizlenecek, bakımları yapılacak, buzdolaplarına gereken ihtiyaçları konulacak. Ayrıca gidecek sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı ile iş birliğimiz var, orada şekerine, tansiyonuna bakacak. Hastaneye gitmesi gereken hastalar, hastaneye gönderilecek."

- "Tüm hizmetler ücretsiz verilecek"

Başkan Sayan, 15 günde bir, belirlenen evlerin ziyaret edileceğini belirterek, belediye personelince ailelere gereken hizmetin fazlasıyla yapılacağını dile getirdi.

Yaşlılara bakmanın ve değer vermenin yöre insanının geleneği olduğunu aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Bu proje önemli bir gönül işi, biz bu proje ile bakıma muhtaç ailelerin kalmayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda bize yardım etmek isteyen iş adamı, hayırsever insanlar varsa, bu insanlara yardımım dokunsun diyebilecek insanlar varsa, onların da katkısını bekliyoruz. Herhangi bir ücret yok, tamamen belediyemizin sosyal proje kapsamında gerçekleştirdiği bir durumdur. Evde bakım hizmeti ile muhtaç, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan ailelere koşacağız. Onlara hizmet etmek bizim için şereftir."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:12
  1. AĞBİM Projesi
  2. Ağrı
  3. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
  4. Ağrı Belediyesi
  5. Evde Bakım Hizmeti

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