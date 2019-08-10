0553 313 94 23

Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak bulundu, katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak bulundu, katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.’nin bakıcılığını yapan 40 yaşlarındaki kadın evin merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen bakıcının, Şerife T.’nin aynı evde yaşayan zihinsel engelli kardeşi Ahmet T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Zihinsel engelli katil zanlısı Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, köydeki Türbe mevki’inde evi bulunan ve her yıl İstanbul’dan tatile gelen 70 yaşındaki Şerife T.’nin henüz kimliği belirlenemeyen 40’lı yaşlardaki bakıcısı, dün tadilat yapılan evin merdivenlerinde hareketsiz şekilde bulundu.


Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu eve 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontroller sonucu talihsiz kadının öldüğünü belirledi.



Ceset üzerinde kesici ve delici alet izleri bulundu


Kadının cesedi üzerinde incelemelerde bulunan Jandarma ekipleri, cesedin üzerinde kesici ve delici alet izleri bulunduğu tespit etti. Talihsiz kadının başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu öğrenilirken, kadının cesedi, detaylı inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.



Katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı


Meydana gelen cinayetin ardından araştırma yapan Jandarma ekipleri, talihsiz bakıcının katil zanlısının, aynı evde yaşayan zihinsel engelli Ahmet T. (67) olduğunu tespit etti.


Jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet T.’nin, öldürülen bakıcının baktığı Şerife T.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.


Katil zanlısı Ahmet T.’nin daha önce madde bağımlılığı gibi suçlardan cezaevinde yattığı, sonrasında psikolojik bunalım yaşadığı ve zihinsel engelinin ortaya çıktığı öne sürüldü.


Zihinsel engelli katil zanlısı Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken jandarma ekipleri, öldürülen kadının kimlik tespiti, olayın neden ve nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaldıran’da bayram öncesi mezarlık temizliği
    1. Çaldıran’da bayram öncesi mezarlık..
    2. GÜNCELLEME - Sulama kanalında kaybolan..
    3. Başkan Ensari’den Kurban bayramı mesajı
    4. 11 yaşındaki çocuk hayvan pazarında su..
    5. "Bir oğlum daha olsaydı da onu..
    6. Kaymakam Deniz Pişkin’den yaz kursu..
    7. Emet’te asayiş ve trafik uygulaması
    8. Acı yoğurt diyeti | Yağları yakan..
    9. Konya Ovasında kavun hasadı zamanı
    10. Her yere muhabbet kuşu ’Bayaz’la..
    11. Şehitliklere bayram ziyareti
    12. Kurban pazarında hareketlilik havadan..
    13. Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere..
    14. Edirne'de yürekler ağza getiren deprem
    15. İSPARK'ın devraldığı otogar..
    16. Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep..
    17. En acı bayram
    18. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
    19. Belediyeyi göreve çağırıyorum
    20. Akkent’e sıcak asfalt
    21. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    22. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    23. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    24. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    25. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    26. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    27. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    28. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    29. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    30. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz