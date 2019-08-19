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Baker kisti ne demek? Baker kisti tedavisi baker kisti bitkisel çözüm

Baker kisti, diz içinde biriken sıvının dizin arkasına doğru taşması ile oluşan bir kisttir. Sıklıkla diz arkasında bir çekme veya ağırlık hissi ve ağrıya neden olmaktadır. Dizin arkasında biriken sıvı Ultrason eşliğinde anlık görüntüleme ile iğne yardımıyla boşaltılmaktadır. Ultrason eşliginde yapılan eklem ve doku enjeksiyonları ve ponksiyonlarının başarı oranı yüksektir. Baker kisti ne demek? Baker kisti tedavisi baker kisti bitkisel çözüm.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:39
Baker kisti ne demek? Baker kisti tedavisi baker kisti bitkisel çözüm

Baker kisti, diz içinde biriken sıvının dizin arkasına doğru taşması ile oluşan bir kisttir. Sıklıkla diz arkasında bir çekme veya ağırlık hissi ve ağrıya neden olmaktadır. Dizin arkasında biriken sıvı Ultrason eşliğinde anlık görüntüleme ile iğne yardımıyla boşaltılmaktadır. Ultrason eşliginde yapılan eklem ve doku enjeksiyonları ve ponksiyonlarının başarı oranı yüksektir. Baker kisti ne demek? Baker kisti tedavisi baker kisti bitkisel çözüm.

Baker kisti neden olur?

Baker kistinin genel nedenlerinden bazıları şunlardır:

Yaralanma – Dizde aşırı sıvı birikmesine neden olabilecek diz yaralanmaları

Kıkırdak yırtılması - kıkırdak kemiklerinizin ucunda bulunan ince bir minderdir, kıkırdak yırtılması da baker kistine yol açabilir

Artrit - özellikle romatoid artrit ve osteoartrit baker kisti oluşumunu tetikleyebilir.

Enfeksiyon - diz eklemi çevresinde sıvı birikmesine neden olan herhangi bir enfeksiyon baker kistine sebep olabilir.

Diz şişmesine ve sinovite neden olan diğer diz problemleri

Bilinmeyen sebepler - Baker kistleri bazen de belirgin bir sebep olmadan gelişebilir.

Baker kisti belirtileri neler?

Diz arkasında ele gelen şişlik, yumru görülmesi

Diz arkasındaki ağrı

Dizde sertlik, hareket kısıtlılığı

Özellikle bacağınızı düzelttiğinizde diz arkasında şişlik veya ele gele dolgunluk hissi, dizinizi bükerken kaybolan diz arkasında şişlik

Baker kisti bitkisel tedavisi

1 tane beyaz kuru soğan;

2 su bardağı su.

1 adet beyaz kuru soğanı 4 eşit parçaya bölüp 2 su bardağı suyun içerisine atın. 8-10

dakika arasında kaynatılmalı ve ardından suyun ılımaya bırakın, soğan suyunun yarısı sabah yarısını ise akşam aç karnına için

Baker Kisti Bitkisel Tedavisi

Elma sirkesi

Bir bardak suya 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı bal karıştırın. Bunu günde 3 kez yapıp kist geçene kadar için.

Buhur yağı

Buhur yağı, baker kistinin neden olduğu şişlik ve iltihaplanmayı azaltabilecek antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile baker kistini geçirmeye yardımcı olacaktır. 2 tatlı kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile 2-3 damla buhur yağını karıştırın. Baker kisti olan bölgeye uygulayın. Kurumasını bekleyin. Bu karışımı geceden sürüp dizinizde bir gece de bırakabilirsiniz. Bunu günde 1-2 kez yapın.

Hint yağı

Hint yağı, önemli anti-enflamatuar özellikler sergileyen ricinoleik asit içerir. Bu özellikleriyle, Baker kistinin belirtilerini yardımcı olabilir. 1-2 tatlı kaşığı soğuk pres Hint yağını baker kistinin üzerine sürün. Ardından bu bölgeye sıcak su torbasına koyacağınız ılık su ile 15-20 kompres yapın. Bunu günde bir kez yapabilirsiniz

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:39
  1. Baker kisti neden olur?
  2. Baker kisti belirtileri neler?
  3. Baker kisti bitkisel tedavisi
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