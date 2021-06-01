Bakara Suresi 114. ayet için peş peşe suç duyurusu!

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Bakara Suresi 114. ayette yer alan "Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, âhirette de onlar için büyük azap vardır." ifadelerindeki meali okuyan Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan, laikçiler tarafından hedef alınmaya devam ediliyor.

Laikçi Kemalistler, "Atatürk'e kafir diye hakaret etti" diyerek Demirkan Hoca'ya ve Bakara Suresi'nin 114. ayeti hakkında suç duyurusunda bulundular.

Binde 1 bile oy alamayan, bu tür provokasyonlarda önemli bir rol üstlenen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) adlı örgüt, Kemalizmin temsilcileri CHP ile Eğitim İş Sendikası ve LGBT sapkınlığının savunucusu İzmir Barosu; Bakara Suresi'nin 114. ayeti için 'suç duyurusu'nda bulundu.

CHP'li Özgür Özel, Bakara Suresi 114. ayeti hedef aldı

Ayetleri hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak "Şüphelinin vaazında Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü dönemi anımsattıktan hemen sonra ‘Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir…' demek suretiyle ilgili kararı alanlara ‘Zalim ve kafir' şeklinde yakıştırma yapmak suretiyle şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunduğu izahtan varestedir." ifadelerini kullandı.

Provokasyonların partisi bir kez daha ortaya çıktı

Provokasyonların merkezi HKP tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Ayasofya Camii’nde düzenlenen programda şüpheli imam Mustafa Demirkan imam sıfatıyla yer almış, Mustafa Kemal Atatürk hakkında medyadan yayınlanacağını bilerek ve isteyerek alenen hakarette bulunmuştur” hezeyanlarında bulundu. Kur'an'dan ayet okuyan Demirkan’ın sözlerinin Mustafa Kemal Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret içeriği belirtilen dilekçede “Böyle bir konuşmayı yapmak 5816 sayılı Kanuna muhalefet teşkil etmektedir” ifadeleri kullanılarak ayetlerin suç teşkil ettiğini iddia etme küstahlığında bulundu.

"Devrim yasaları çiğneniyor"muş

"Sürecin takipçisi olacağız, peşini bırakmayacağız" şeklinde ifadeler kullanan Eğitim İş Sendikası da yaptığı açıklamada, "Kindar ve dindar nesil yetiştirmek isteyen zihniyet ile başta Öğretim Birliği Yasası olmak üzere devrim yasalarını çiğneyen zihniyet, gücünü aynı odaklardan almaktadır" denildi.

Sapkınların avukatı İzmir Barosu da kafayı çıkardı

Daha önce Lut Kavmi ile ilgili ayetleri okuduğu için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a suç duyurusunda bulunan LGBT sevici İzmir Barosu da, Mustafa Demirkan Hoca için soluğu mahkemede aldı.

İslam'ı hazmedemeyn 'sapkın sevici' İzmir Barosu'na Çocukların kıyafeti battı

Hafız olan çocukların kıyafetlerini de hazmedemeyen 'sapkın sevici' İzmir Barosu, 'kanunlara aykırı şekilde ruhani kıyafetler giydirildiğini' iddia ederek gerici bir açıklama yayınladı.

İslam'ı hazmedemeyen İzmir Barosu, Ayasofya Camii'nin aslına çevrilmesi rahatsızlığını da açıklamasına ekledi.

Fikri ve vicdanı sadece kendilerine hür

İzmir Barosu, yaptığı açıklamada, "İzmir Barosu, devrim kanunlarını çiğneyenler ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi hakkında yasanın kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak suç duyurusunda bulunmuştur. Ülkemizin aydınlık geleceği kindar ve dindarlarda değil; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerdedir." ifadeleriyle ikiyüzlü ifadeler kullandı.