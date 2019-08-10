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Bakanlıktan yüzme yardımcısı ürünler hakkında uyarı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir risk oluşturması sebebiyle, tüketicilerin satın alacakları yüzme yardımcısı ürünleri seçerken dikkatli olmalarında fayda bulunduğu uyarısını yaptı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
Bakanlıktan yüzme yardımcısı ürünler hakkında uyarı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir risk oluşturması sebebiyle, tüketicilerin satın alacakları yüzme yardımcısı ürünleri seçerken dikkatli olmalarında fayda bulunduğu uyarısını yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte özellikle bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına talep arttığına dikkat çekilerek bu durumun, söz konusu ürünlerden kaynaklanan güvenlik risklerini beraberinde getirdiği vurgulandı.


Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicileri koruma görevi ve proaktif çalışma tarzlarının bir gereği olarak bu dönemde söz konusu ürünler ile ilgili denetimler yapıldığı ve önlemler alındığı ifade edilerek şöyle denildi:


"Bu kapsamda özellikle hassas tüketiciler olan bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına ilişkin yürütülen piyasa gözetimi ve denetimlerinde "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğ" çerçevesinde “TS EN 13138-3:Yüzme Eğitimi İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar Standardı”na açık bir şekilde aykırı ve güvensiz olan birtakım yüzme oturakları tespit edilmiştir.


İlgili standardın; “Yüzme oturaklarının tasarım ve görünümü, su oyuncağı izlenimi uyandırmamalıdır.” ve “Hayvan imitasyonları, araba ve tekne yapıları veya su oyuncağı karakteri çağrışımı yapan diğer elemanlar gibi su seviyesi üzerindeki yapılar veya oyuncak bileşenleri ile güneşlik veya gölgelik gibi rüzgar tutan yapılar olmamalıdır.” hükümlerine aykırı ürünler güvensizlik teşkil etmektedir.


Çocuklar için büyük bir risk oluşturması sebebiyle, tüketicilerin satın alacakları yüzme yardımcısı ürünleri seçerken dikkatli olmalarında fayda bulunmaktadır.


Güvensiz ürünlerle ilgili olarak idari işlemler başlatılmıştır. Diğer taraftan, benzer şekilde ilgili standarda uygun olmayan ürünlerin imalatçı/ithalatçıları tarafından ivedilikle piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden iade alınması amacıyla tüm satış kanallarına konuya ilişkin resmi yazı iletilmiştir.


Tüketicilerimizin ürün satın alırken belirtilen hususlara dikkat etmeleri, ürünün üzerinde ve beraberinde verilen kullanım talimatlarına mutlaka uymaları çocukların güvenliği açısından önem taşımaktadır. Yüzme tertibatları can kurtarıcı olmadığından sadece yüzme havuzlarında ve akıntı gelgit ve dalga olmayan durumlarda kullanılmalıdır."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
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