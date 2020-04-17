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Aktüel

Bakanlıktan yaşlı bakım merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’da, özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı.

2020-04-17 19:55:43 -
Bakanlıktan yaşlı bakım merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’da, özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara’da, özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde bugün 17.00 sularında bir yangın çıkmıştır. Görevli personelimiz ivedi şekilde itfaiye ile iletişime geçerek yangının kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış ve yaşlılarımızın hayati tehlikesi yoktur. Kuruluş sakinlerimizin ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir. Söz konusu merkez 41 yaşlımıza hizmet sunmaktadır. Altı yaşlımız talepleri üzerine ailelerine teslim edilmiş, 10 yaşlımız ise kronik tedavi ihtiyaçları sebebiyle hastaneye sevk edilmiştir. 25 büyüğümüz de Bakanlığımıza bağlı bir izolasyon kuruluşumuzda misafir edilecektir” denildi.

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