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Yerel

Bakanlıktan yangın mağdurlarına psiko-sosyal ve ekonomik destek

Devlet, Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri, eşyaları ve hayvanları yanan köylülere psiko-sosyal ve ekonomik destek vermek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:00:00 - 2021-07-30 09:05:31
Bakanlıktan yangın mağdurlarına psiko-sosyal ve ekonomik destek

Adana Kozan'da 28 Temmuz günü başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınından dolayı birçok mahallede evler yanıp hayvanlar telef oldu. Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri mağdur ailelere destek olmak için ekip oluşturdu. Müdürlük hem ailelere psiko-sosyal hem de ekonomik destek vermek için oluşturduğu ekipleri köylere gönderdi.

Yangında zarar gören ailelerle tek tek görüşen ekipler, onların hem zararlarını tespit ediyor hem de psikolojik olarak destek veriyor.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Nevzat Özer, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü olduğunu yaraları en kısa sürede saracağını belirterek, “Sayın valimizin riyasetinde, sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda aile sosyal hizmetler il müdürlüğü personeli olarak, tüm personelimiz teyakkuzda. Süreci bizzat takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın psiko-sosyal destek sürecini başlattık devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 52 hanenin zarar gördüğü konusunda bilgimiz var. Burada haneleri zarar gören ailelerimize özellikle hem psiko-sosyal hem de ekonomik destek vermek üzere köylerdeyiz. Devletimizin şefkat ve merhamet yüzünü sahada göstermeye çalışacağız. Devletimiz büyük. Ülkemiz büyük. Bu yaraları elbet saracağız. Devlet her zaman vatandaşının yanındadır. Bizler de bu felsefe ile hareket edeceğiz” dedi.

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