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Bakanlıktan vergi borcunu ödemeyenlere kötü haber

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:25
Bakanlıktan vergi borcunu ödemeyenlere kötü haber

Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarını ilan edeceğini açıkladı.

MALİYE BAKANLIĞI CEZALARI AÇIKLAYABİLİR

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesinin dördüncü fıkrasında, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceği hükmü anımsatıldı.

 

İLAN, VERGİ DAİRELERİNDE VE İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapacak.

DİKKATE ALINACAK TARİH VE CEZALAR

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.

KAPSAMA ALINMAYACAK KİŞİLER

Tebliğde, uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:25
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