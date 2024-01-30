Bakanlıktan uyarı geldi! Çiftçiler için son 2 gün

Ekim 2022 itibarıyla E-Devlet kapısından yapılabilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuru işlemlerinden sonra, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat 2023 itibarıyla ilk kez E-Devlet kapısından yapılabilecek.

2 milyonu aşkın çiftçi yararlanacak

2 milyonu aşkın çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) E-Devlet kapısına entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla hayata geçmişti.

Başvurusu nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sürecin ikinci fazı olan ÇKS ürün güncelleme işlemlerinin de E-Devlet kapısı üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama 1 Şubat 2023 itibarıyla devreye alınıyor. Tüm çiftçilerin 2023 üretim yılına ait ÇKS ürün güncelleme işlemlerini 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında E-Devlet kapısı veya İl/İlçe müdürlükleri üzerinden yapabilecek.

Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılmış bu adım sayesinde, tüm üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedeflendi.