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Gündem Bakanlıktan tokat gibi cevap! İsmail Saymaz’dan ‘duruşma’ yalanı
Gündem

Bakanlıktan tokat gibi cevap! İsmail Saymaz’dan ‘duruşma’ yalanı

Hatay’da dün meydana gelen depremler sırasında adliyede duruşma yapıldığı iddiasını yazan, ardından da Halk TV’ye çıkıp uzun uzun duruşma sırasında yaşananları zırvalayan İsmail Saymaz’a Adalet Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:38:00 - 2023-02-21 16:18:33
Bakanlıktan tokat gibi cevap! İsmail Saymaz’dan ‘duruşma’ yalanı

Hatay’da dün yaşanan depremler sırasında adliyede duruşma yapıldığı iddiasını yazan, ardından da Halk TV’ye çıkıp uzun uzun duruşma sırasında yaşananları aktaran İsmail Saymaz’a Adalet Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

Adalet Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan ‘İki deprem ile sarsılan Hatay'da duruşmalar devam ediyordu’ iddialarıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 06/02/2023 tarihli yazısı uyarınca Hatay Adalet Sarayı binasında duruşmalar yapılmamaktadır.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra yapılan teknik incelemeler neticesinde Adalet Sarayı Binasının sağlamlığı konusunda bilirkişilerce olumlu rapor verilmiştir.

Hatay Adalet Sarayı binasında sadece 06/02/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan ya da yapısal değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında UYAP alt yapısının kullanılmasını gerektiren tutuklamaya sevk ve sorgu işlemleri yapılmakta olup Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı doğrultusunda bunun haricindeki duruşmalar yapılmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İşte Saymaz'ın o sözleri:

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Yorumlar

Hamza

Bu şahsı görmek istemiyorum lütfen rica ediyorum haber yapmayın hatta türevlerini de

TMR

ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN YALANLARINIZDA BOĞULUN İNŞALLAH
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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