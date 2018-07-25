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Bakanlıktan pasaport açıklaması! Şerhler kalktı

İçişleri Bakanlığı, 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırıldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:04
Bakanlıktan pasaport açıklaması! Şerhler kalktı

İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı: "Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:04
  1. İçişleri

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