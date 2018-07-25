Bakanlıktan pasaport açıklaması! Şerhler kalktı
İçişleri Bakanlığı, 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırıldı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:04
İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdı.
İçişleri Bakanlığı: "Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır."
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