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Gündem Bakanlıktan özel bakım merkezinde hayatını kaybeden engelli bireye ilişkin açıklama
Gündem

Bakanlıktan özel bakım merkezinde hayatını kaybeden engelli bireye ilişkin açıklama

İstanbul’da özel bir engelli bakım merkezinde bakım altında iken yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 18:26:00 -
Bakanlıktan özel bakım merkezinde hayatını kaybeden engelli bireye ilişkin açıklama

YENİ AKİT  ANKARA

Engelli bakım merkezinde bakım altında iken yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Basında yer alan ve 20 Ekim’de İstanbul’da özel bir engelli bakım merkezinde bakım altında iken yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimat verilmiştir. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul’da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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