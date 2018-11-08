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Bakanlıktan önemli adım... Marketlere sınır geliyor!

Küçük işletmeleri koruma altına almak isteyen hükümet Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, zincir mağazalar, tedarikçiler bir gün içinde üreticiden teslim alınan azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'ini satılmadığı gerekçesiyle iade edebilecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:35
Bakanlıktan önemli adım... Marketlere sınır geliyor!

Böylece hem üretici korumaya alınacak hem de israf önlenmiş olacak. Hal Yasası kapsamında da üretici birliklerine kiradan vergi desteğine kadar birçok başlıkta büyük destek sağlanacak.

Üreticiye destek

Ticaret Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmede, düzenlemeyle "hem üreticilerin korunması hem de israfın önlenmesi hedeflenmiştir" denildi. Böylece ekmek gibi ürünlerin en fazla yüzde 5'i iade edilebilecek. Mağazalar satabilecekleri kadar ürün alacak ve ellerinde kalması önlenmiş olacak.
Daha önce yapılan düzenlemeyle meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan zincir mağazalar, bayilerce üretici firmalara yapacakları ödeme azami fiyatın yüzde 85'inden az olmaması hükme bağlanmıştı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bunlar dışındaki bakkal gibi perakende işletmeler için de yüzde 80'inden az olmaması kuralı getirildi.

Bu adımla da ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük-zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmelerle sınırlı kalmaması sağlandı. Diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlenmiş oldu.

Buna göre tarife ile azami fiyatı 1 TL olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçildi.

Üretici birlikleri korunacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni Hal Yasası ile üretici birliklerine hem kira hem vergi konusunda destek vereceklerini söyledi. Pekcan, "Üretici birliklerine destek vereceğiz. Tüketici toptancı halinde kiralar herkese 100 liraysa üretici birliklerine 25 lira olacak. Üretici birliklerini oraya çekmek için yüzde 75 indirim sağlayacağız oraya çekmek için. Buralarda bir vergi oranı olacak. Belki üretici birliklerine yarısı kadar vergi uygulayacağız" diye konuştu.

Mağazalar büyük miktarda alım yapsa dahi üretici veya tedarikçisine 85 kuruştan, bakkallarda 80 kuruştan daha az ödeme yapmayacak. Düzenleme, üretici ve tedarikçilerin sektörde etkin rekabet etmesine katkı sağlayacak.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 06:35
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