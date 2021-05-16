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Gündem Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti
Gündem

Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sonrası uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:08:00 - 2021-05-16 10:11:37
Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Son dakika haberi: Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ayrıntılar geliyor...

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