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Gündem Bakanlıktan Marmaray açıklaması
Gündem

Bakanlıktan Marmaray açıklaması

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı bazı internet siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında “Yük treni Marmaray'da denizin altından geçerken perona sürttü” başlığıyla haberler ve paylaşımlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:24:00 -
Bakanlıktan Marmaray açıklaması

 Yeni Akit / Ankara 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “iddia edildiği gibi demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması ve diğer trenlerin tehiri söz konusu olmamıştır.” İfadeleri kullanıldı.

Marmaray’da yaşanan olayla ilgili ayrıntılı bilgi veren Bakanlığın basın açıklaması şöyle: Olay 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 00.58'de Arifiye'den Kapıkule'ye giden 13041 trenin bakım kuşağında Marmaray tüp geçişinden geçişi esnasında, trende 5. sırada bulunan, 83 75 6936004-8 numaralı boş balast vagonun bir kapağının menteşesinin, metal yorgunluğu nedeniyle arızalanması ve açılması sonucu meydana gelmiştir. Kapağın açıldığı tespit edilir edilmez tren durdurulmuş, acil müdahele aracında bulunan teknik personelce emniyete alındıktan sonra 04.35'te yoluna devam ettirilmiştir. Bu esnada trenler Hat-2'den geçiş yapmıştır. İddia edildiği gibi demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması ve diğer trenlerin tehiri söz konusu olmamıştır.

Yük trenlerinin Marmaray tüp geçişinden geçişleri, yolculu işletmenin bitişinden sonra 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüp geçişe girecek bütün yük tren dizileri önceden kontrol edilerek, varsa geçişe engel arızalar giderildikten sonra tüp geçide girmesine izin verilmektedir. Tüp geçitten yük trenlerinin geçişleri düşük hızlarda ve sürekli kontrol altında yapılmaktadır. Tüp geçiş, yolcu trenleri geçmeye başlamadan önce teknik ekiplerce her sabah kontrol edilmekte, ekibin onayından sonra Marmaray trenleri geçmeye başlamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”

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