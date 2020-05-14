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Ekonomi

Bakanlıktan karar! En yüksek fiyat belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurtiçinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:41:00 - 2020-05-14 00:45:28
Bakanlıktan karar! En yüksek fiyat belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurtiçinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı. Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Bilet fiyatları 115 kilometreye kadar 100 lira, 2 bin kilometre ve daha fazlası için en fazla 500 lira olacak.

Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulamaya devam edecek.

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