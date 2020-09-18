Bakanlıktan flaş Halil Sezai açıklaması

Komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai’ye tepkiler dinmiyor. Olay sonrası verdiği ifadelerde pişman olduğunu belirten Halil Sezai tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai'nin olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır" denildi.

Hüseyin Meriç'in darbedilmesinin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir’’ denildi.

‘Konuyu takip edeceğiz’ diyen bakanlık, ‘’Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır’ ifadelerine yer verdi.

Ayrıca açıklamada, ‘’Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır’’ dendi.