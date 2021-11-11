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Ekonomi Bakanlıktan EYT açıklaması
Ekonomi

Bakanlıktan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündeminde 'emeklilikte yaşa takılanlarla' ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 21:04:00 -
Bakanlıktan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündeminde 'emeklilikte yaşa takılanlarla' (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı

"Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."

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