Sağlık Bakanlıktan duygulandıran 14 Mart Tıp Bayramı videosu: Daima var olacaksınız
Sağlık

Bakanlıktan duygulandıran 14 Mart Tıp Bayramı videosu: Daima var olacaksınız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nı yayımladığı anlamlı bir mesajla kutladı. Hekimliği "bir gönül işi" olarak tanımlayan Memişoğlu, uykusuz gecelerin ve sabrın karşılığının bir hastanın yüzündeki tebessüm olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür etti. Bakanlık tarafından paylaşılan "Daima var olacaksınız" temalı video ise, sağlık çalışanlarının vatanın her köşesinde sergilediği özveriyi bir kez daha hatırlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz..." dedi.

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz... İşte bizim hikayemiz tam da 'öyle bir şey'. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık."

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından da 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin video paylaşımı yapıldı.

"Bu vatanın her köşesinde, bu milletin her anında siz vardınız. Dün de vardınız. Daima var olacaksınız. Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." notuyla paylaşılan videoda sağlık çalışanlarına yer verildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar
Bakan Memişoğlu’dan Akit Medya’ya ziyaret
Kaç kişi organ bağışçısı oldu? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz
Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu duyurdu! Günlük kanser taramalarında rekor sayıya ulaşıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’
