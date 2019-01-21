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Bakanlık'tan "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"

​​​​​​​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un talimatıyla camilerin daha estetik, erişilebilir, sağlam ve çevreye duyarlı olabilmesi amacıyla "Cami Tasarımı Fikir Yarışması" düzenleniyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:52
Bakanlık'tan "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının talebi, Bakan Kurum'un talimatıyla, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilen, çocuklara, kadınlara, gençlere, ihtiyarlara ve engelli vatandaşlara da hitap eden tasarımlara sahip camiler için fikir yarışması hazırlandı. 

Yarışmaya katılacak projelerdeki camilerde, geçmişin mimari anlayışını bugünün teknolojisiyle harmanlayan, mimari açıdan şehrin yapısına uygun, bölgesindeki ihtiyaca cevap verebilen, sosyal imkanlarla donatılmış olma özellikleri aranıyor.

Yarışmada camilerin, tarihsel gelişime katkı sağlayarak geleneksel tecrübeyi yaşatması, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan aynı zamanda günün imkanlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımıyla ele alınması, ibadethane olmasının yanında günün her saati hayatın aktığı yaşam alanları olmasına yönelik fikirlerin paylaşımı amaçlanıyor.

- Yarışmaya başvurular devam ediyor

Başvuru sahiplerinden, mimari açıdan tarihe, kültüre, geleneğe vurgu yapmaları, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, enerji verimliliği olan, iklimsel verileri, topografyayı gözeterek işletme planı çerçevesinde önceden düşünülmüş yaşayan ve yaşanan mekan kurguları bekleniyor.

Öte yandan doku, renk, ışık gölge, desen, boyut gibi mimariye ilham veren her türlü kavramın düşünüldüğü tasarımların yer alması isteniyor.

Başvuruların devam ettiği yarışma, 200 ve biner kişilik camiler olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Bin kişilik cami için 3 bin 300 metrekarelik, 200 kişilik cami için ise 570 metrekarelik ihtiyaç programı belirleniyor.

- 16 projeye toplam 720 bin lira ödül verilecek

Cami tasarımlarında, engelli ve yaşlıların erişilebilirliği, kadınlara özel kullanım alanları ve imkanlar, çocuklar için özel alanlar olması bekleniyor.

Caminin ibadethane işlevinin yanında sosyal ve eğitim işlevlerini de üstlenebilmesi amacıyla ihtiyaç programında çok amaçlı salon, kütüphane, Kur'an kursları gibi çeşitli donatılara da yer verilmesi planlanıyor.

Yarışmayla toplumun her yaşta ve durumda camilerle bağının kurulması ve camilerden kopmaması hedefleniyor.

Projelerin son teslim tarihi 10 Nisan olan yarışmada, 200 ve biner kişilik kategorilerde, 3'er derece, 3'er mansiyon, 2'şer de satın alma olmak üzere seçilecek 16 projeye toplam 720 bin lira ödül verilecek.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:52
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