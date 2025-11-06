  • İSTANBUL
Bakanlıktan acil plan! Kimsesizlere barınma, gıda, psikolojik destek

Bakanlıktan acil plan! Kimsesizlere barınma, gıda, psikolojik destek

Bakanlık, kış aylarında sokakta kimse kalmasın diye, evsizlere barınma, temel ihtiyaç ve psikolojik destek sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu kurumu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

 

 

