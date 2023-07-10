Bakanlık'tan acil duyuru... Türkiye'nin en işlek yolu kapandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandığını açıkladı.
Açıklamada, “Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir” denildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO