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Gündem Bakanlık'tan acil duyuru... Türkiye'nin en işlek yolu kapandı
Gündem

Bakanlık'tan acil duyuru... Türkiye'nin en işlek yolu kapandı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 06:46:00 -
Bakanlık'tan acil duyuru... Türkiye'nin en işlek yolu kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandığını açıkladı.

Açıklamada, “Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir” denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara  - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.”
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