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Gündem Bakanlıktan açıklama! Çekirge operasyonu başladı
Gündem

Bakanlıktan açıklama! Çekirge operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 09:10:00 - 2021-10-12 09:11:27
Bakanlıktan açıklama! Çekirge operasyonu başladı

Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” düzenlendi. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslardan 235’i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek." denildi.

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