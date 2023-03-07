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Medya Bakanlıklar, TSK komuta kademesi, MİT Başkanı... Bu olursa tam bir felaket olur
Medya

Bakanlıklar, TSK komuta kademesi, MİT Başkanı... Bu olursa tam bir felaket olur

Altılı masanın ortak açıklamasına göre; devletteki kritik atamaların 'uzlaşma' ile yapılacağına dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu, "Hafta sonu bir örneğini gördüğümüz uzlaşma ile" diyerek, altılı masanın başarılı olması durumunda Türkiye'yi nasıl bir tehlikenin beklediğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 14:56:00 -
Bakanlıklar, TSK komuta kademesi, MİT Başkanı... Bu olursa tam bir felaket olur

Altılı masanın ortak açıklamasına göre; devletteki kritik atamaların 'uzlaşma' ile yapılacağına dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu, "Hafta sonu bir örneğini gördüğümüz uzlaşma ile" diyerek, altılı masanın başarılı olması durumunda Türkiye'yi nasıl bir tehlikenin beklediğine işaret etti. Kartoğlu, özetle şunları kaydetti:

"(...) Altılı masanın ortak açıklamasına göre;

Bakanlıklar, TSK komuta kademesi, MİT Başkanı, başkanlıklar, genel müdürlükler, kurumlar, kamu şirketleri, yönetim kurulu üyelikleri, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, il ilçe müdürleri vb. 'uzlaşma' ile belirlenecek!

Hafta sonu bir örneğini gördüğümüz uzlaşma ile!..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Neyse ki bunlar seçimden önce yeterince tartışılacaktır..."

 

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