Bakanlık yeni gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK eriyor
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan geçen 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.
Teslim olan terörist sayısı 176'ya yükseldi
Açıklamada, “Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi” ifadesine yer verildi.