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Bakanlık YEKA için 11 bölgenin ismini açıkladı

Güneş enerjisi için Niğde'nin Bor, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hatay'ın Erzin, Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçeleri rüzgar enerjisi için ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehirbölgeleri, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA )olarak belirlendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:11
Bakanlık YEKA için 11 bölgenin ismini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen bölgeleri açıkladı.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 bölge belirlendi

Buna göre, güneş enerjisine dayalı YEKA'lar, Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi.

Erzin YEKA'ya dahil edilen koordinatlar Hatay'ın yanı sıra Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçelerini de içerdi.

Rüzgar enerjisine dayalı YEKA'lar ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak duyuruldu.

Söz konusu Bakanlık kararından ayrıca, daha önce ilan edilen Karapınar YEKA'nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:11
  1. Osmaniye
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Eskişehir
  5. Edirne
  6. Adana
  7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  9. YEKA
  10. yeni alanlar
  11. açıklama

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