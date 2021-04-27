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Gündem Bakanlık yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini açıkladı
Gündem

Bakanlık yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini açıkladı

30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavlar hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı, yapılacak sözlü ve sınavların ertelendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 23:10:00 -
Bakanlık yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini açıkladı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

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