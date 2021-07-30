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Ekonomi

Bakanlık yangından etkilenenler için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 13:26:00 - 2021-07-30 13:36:44
Bakanlık yangından etkilenenler için harekete geçti

 YENİ AKİT  ANKARA 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam kaynak aktardıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yanık, “Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Adana 3.500.000 TL, Antalya 5.000.000 TL, Mersin 500.000 TL, Osmaniye 1.000.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz” dedi.

Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 6 ilimizde 101 uzman personelimizle 324 haneye ulaştık, 1.142 kişiye psikososyal destek verdik. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz. Hükümetimiz yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. 2 İHA, 3 Uçak, 38 Helikopter, 1 İnsansız Helikopter, 680 Arazöz ve 4.000 görevli ile 7/24 çalışmalarımız sürüyor. Devam eden orman yangınları ile ilgili kundaklama dahil her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Ülkemizin akciğerlerini hedef alan bu ihanetin en ağır şekilde cezalandırılacağından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

 

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