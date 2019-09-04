0553 313 94 23

Bakanlık Saime Akkurt ve çocuklarına sahip çıktı

Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından öldüresiye darp edilen 40 yaşındaki 11 çocuk annesi Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
Bakanlık Saime Akkurt ve çocuklarına sahip çıktı

Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından öldüresiye darp edilen 40 yaşındaki 11 çocuk annesi Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı.


Midyat ilçesinde eşi Medeni Akkurt tarafından öldüresiye dövülen ve 25 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü sahip çıktı. 11 çocuk ve annenin tüm eksiklerinin tamamlanması için çalışma başlatıldı. Dün hastaneden taburcu edilmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, anne Saime Akkurt ve çocukları kaldıkları evde ziyaret etti. Ekipler, ailenin psikolojik destek alması, yeniden sağlıklı ve mutlu yaşama dönmesi için seferber oldu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, bakanlık olarak kadınların ve çocukların korunması, desteklenmesi için çok hassas davranıldığını belirterek, eşi tarafından şiddet gören Saime Akkurt için bakanlığın gece harekete geçip Saime Akkurt ve çocuklarının daha sağlıklı bir ortamda olmaları, kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri için gerekli inceleme ve çalışmaları başlattıklarını söyledi. Efetürk, "Bakanlığımız tüm girişimlerde bulunarak Saime Akkurt’un ve çocukların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için gerekli tüm çalışmayı yapacaktır. Kendisine şiddet gösteren Medeni Akkurt’un yargı sürecini yakından takip edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri yenmeye çalışıyor
    1. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    2. Türkiye’nin yerli ve milli dijital..
    3. "Keşmir dünyanın en büyük açık hava..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. Av köpeği karşılığında transfer oldu
    6. Halk Bankası alımları 2019 banka gişe..
    7. Boğaçay ve Konyaaltı Sahili’nin..
    8. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş..
    9. Milli karateciler sezonun ikinci..
    10. Biga’daki okullar yeni döneme..
    11. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    14. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    15. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    16. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    17. Irak: "BM’ye başvuracağız"
    18. Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici..
    19. "İran'da her yıl 10-20 milyar dolar..
    20. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    21. Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    22. İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı..
    23. Gölbaşı ilçesinde trafik ve asayiş..
    24. Galatasaray'da gelenler ve gidenler
    25. Kocaeli’de 7 aracın karıştığı..
    26. Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının..
    27. AOSB’DE yöneticilik asistanlığı eğitimi
    28. Adana’da hasarlı araç ihalesi..
    29. BAE'nin karanlık yüzü ortaya çıktı!
    30. "Irak'ta terörle savaşımız henüz..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."