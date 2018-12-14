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Bakanlık resmen duyurdu! Faturalara zam yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, internet tarifelerinde bulunan Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılmasının ardından faturalara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yaptı.

14 Aralık 2018 Cuma 13:54
Bakanlık resmen duyurdu! Faturalara zam yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen kararla 1 Ocak 2019 itibariyle internet tarifelerinde bulunan Adil Kullanım Kotası'nın (AKN) tamamen kaldırılıyor. AKN'nin kalmasına kısa bir süre kala ise en çok merak edilen hali hazırda aboneliği bulunan mevcut müşterilerin durumunu oldu.

Uzun yıllardır vatandaşın şikayet ettiği Adil Kullanım Kotası sonunda kaldırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1 Ocak 2019 itibariyle AKN'nin tamamen kaldırılacağı müjdesini verdi. Ancak kotaların kalkmasına kısa bir süre kalan yeni internet fiyatlarının ne kadar olacağıyla beraber en çok merak edilen diğer bir konuda sözleşmesi bitmemiş müşterilerin durumunun ne olacağı oldu.

Soru yağmuruna tuttular

1 Ocak'tan sonra AKN'nin kalkmasıyla beraber faturasının değişip değişmeyeceğini merak eden internet kullanıcıları operatörlerin müşteri hizmetlerini soru yağmuruna tuttu.

Fiyatlar değişmeyecek

Konu ile ilgili internet sitesinden bu soruya cevap veren Türk Telekom; "Taahhüt süresince, mevcut paketlerin taahhütlü ücretleri değişmeden limitsiz hizmet sunulacaktır. Taahhüt bitiminde de limitsiz kullanım hakkı devam edecek ve müşterilerimiz dilerse taahhütlerini yenileyerek limitsiz internetten mevcut müşterilerimize özel avantajlı fiyatlarla faydalanabilecekler. Mevcut müşterilerimize özel kampanyalarımız çok yakında duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:54
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  2. internet fiyatları

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  • bahadırbahadır21 dk önce
    peki yeni aboneler ne olacak eskiden 69 tl olan internet kullanımı 100kusure 100tl ise 250 çıkacak bunu göreceksiniz
  • melih53melih5334 dk önce
    yani mevcut sözleşme bitince ne olacak zam yok diyemiyor..dünya beleşe doğru giderken bunlar insanları karanlığa itmeye devam diyor bunada mücdeee diye anons yapan yandaş candaş medya ...tıpkı ekonomide olduğu gibi hergüne bir mücde ..bi alana bi bedava mücde ikincisi % 50 indirimli mücde bol mücdeye devam .reelde durum ortada yansıma olumlu veya olumsuz borsada borsadan kaçırma şansı yok .bakıyoruz borsaya büyük çöküş devam.piyasa yön vericiler mücdelere kanmıyo ..*çöküş diyolar..bizlerde mücdelere devamm.bi alana bi bedava gibi...mücdeler...
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