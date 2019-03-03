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Bakanlık rakamları açıkladı! Araç denetimlerinde ceza yağdı

Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde geçen yıl yapılan araç denetimlerinde, 7 milyon 555 bin 65 taşıt kontrol edilirken, 56 bin 30 tutanak düzenlenerek, 47 milyon 764 bin 398 lira idari para cezası kesildi.

03 Mart 2019 Pazar 14:25
Bakanlık rakamları açıkladı! Araç denetimlerinde ceza yağdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri geçen yıl taşımacılık sektöründe 7,5 milyonu aşkın taşıtı kontrol etti, 56 bin 30 ceza tutanağı ile 47 milyon 764 bin 398 lira idari para cezası kesti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, araçların ağırlık ve boyut kontrolleri ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunanların almak zorunda oldukları yetki belgelerinin kontrol işlemleri, bakanlık ve bölge müdürlüklerinin denetim ekiplerince yapılıyor.

Bu denetimlerle taşımacılık sektörünün mevzuata uygun faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Söz konusu yetki kapsamında, Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde geçen yıl yapılan denetimlerde 7 milyon 555 bin 65 taşıt kontrol edildi. Bu kontroller sonucu 56 bin 30 tutanak düzenlenerek, 47 milyon 764 bin 398 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler daha da etkinleştiriliyor

Proje, kara yolu taşımacılığında teknolojik gelişmelerden faydalanılarak denetimlerin etkinleştirilmesi amacıyla uygulamaya konuldu. Proje kapsamında mobil denetim uygulaması, bakanlığın bölge müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Mobil uygulamayla denetim süreçleri elektronik ortamdan takip edilerek, etkin ve etkili kontroller yapılabiliyor. Konuya ilişkin yazılım geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:25
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu
  3. Karayolu Taşıma Kanunu
  4. Araç denetimleri
  5. para cezası

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