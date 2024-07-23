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Gündem Bakanlık paylaştı: PKK'ya bir çentik daha
Gündem

Bakanlık paylaştı: PKK'ya bir çentik daha

Yeniakit Publisher
2024-07-23 10:38:00 - 2024-07-23 10:41:22

MSB'den yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile biri kırmızı listede yer alan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

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