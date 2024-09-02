Bakanlık özel okullar için harekete geçti! Uymayanlara 20 kat ceza

Özel okullarda kullanılan kitaplarla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de 22 bin 546 özel okul olduğunu ifade ederek okullar içerisinde uygulanan fiyat artışlarının çok sınırlı olduğunu ifade etti. Belirli sayıdaki okulların eğitim ücretlerinin faiz fiyat kabul edilebileceğine dikkat çeken Bakan Tekin, özel okulların hakkının da korunması gerektiğini vurguladı.

Yüzde 5 zam yapılacak

Özel okulları temsil eden 4 dernek ile sık sık görüşme yaptıklarını belirten Bakan Tekin, kendi içlerinde denetim yapmalarını da istediklerini belirtti. Özel okulların büyük bir çoğunluğunda yüksek fiyat artışı olmadığını ifade eden Yusuf Tekin, istisna olarak çok az sayıda özel okulda artış yapıldığını belirtti. Özel okulların enflasyon artı %5 oranında zam yapma hakkının bulunduğunu söyleyen Bakan Tekin, ara sınıflar için yani kayıtlı öğrenciler için olduğunu da belirtti.

Alınan hizmetle ilgili bir sözleşme yapılmış olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, yapılan sözleşme üzerinde %5 zam yapabilirsin ibaresinin yer aldığını ve büyük çoğunluktaki özel okulların bu maddeye uyduğuna dikkat çekti.

Tekin, “Yeni kayıtlı öğrencilerle ilgili ise orada özel okullar bu hizmetin bedeli olarak velilerden istedikleri rakamlar konusunda da yine bizim bu anlamdaki karşılıklı görüşmelerimizde ortaya çıkan rakamlara uydular. Pandemi sürecinde eğitim-öğretim ücretlerinden istedikleri artışı elde edemeyen okulların, kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek, etüt ve benzeri konularda oradaki açıklarını kapatmak için oraları biraz ağırlık vermişlerdi, onu da yine oturduk kendileriyle konuştuk” ifadelerini kullandı.

Zorunlu hale getirildi

Yardımcı kaynaklar başta olmak üzere kitaplarla ilgili yapılan denetimlerinde sıklaştırıldığını ifade eden Yusuf Tekin, sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullardaki mevzuat yaptırımlarının uygulandığını belirtti. Bakan Tekin, "Orada da asgari ücretin 10-20 katı ve üçüncüsünde de kapatma var, bu cezaları uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz. Bu yıl hem yeni bir müfredatın başlangıcı açısından hem de bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak adına biz özel okullarımızda resmi, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı ders kitaplarının okutulmasını zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını biz zaten okullara göndermiş olacağız, onlar da öğrencilerle paylaşmış olacaklar, ilave ders kitabına ihtiyaçları yok” dedi.

Bakanlık öğrencilerin ihtiyacını gideriyor

Çocukların eğitim ve öğretim süreçleri ile beraber üniversiteye giriş açısından öğrencilere öncülük edebilecek en iyi kaynakların hazırlandığını ifade eden Bakan Tekin, ÖSYM'nin soru bankasının ders kitapları ve müfredat üzerine oluşturulduğunu da belirtti. Öğrencilerin özel okula gitse dahi başka bir ders kitabına ihtiyacı bulunmadığının altını çizen Yusuf Tekin, ihtiyaç duyduğu diğer yardımcı materyallerin EBA üzerinden paylaşıldığını da söyledi. Bakanlığın büyük çoğunlukta öğrencilerin ihtiyacını giderdiğini ifade eden Yusuf Tekin, özel okullara bu konuda taviz verilmeyeceğini de vurguladı.

Yemek, kıyafet, kitap ve etüt ücretlerindeki artışa ilişkin mevzuatta bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap veren Yusuf Tekin, bunun sadece Bakanlığın insiyatifinde olan bir konu olmadığını ifade ederek kırtasiye, kıyafet, servis, yemek konusunu Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.