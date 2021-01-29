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Ekonomi Bakanlık önemli gelişmeyi açıkladı! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem
Ekonomi

Bakanlık önemli gelişmeyi açıkladı! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde gündeme gelen fahiş fiyatlara ilişkin önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:19:00 -
Bakanlık önemli gelişmeyi açıkladı! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Komite'nin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir" denildi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla toplandı.

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın süresinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentilerinin değerlendirildiği açıklandı.

Açıklamada, "Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Komite'nin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

halil

kardeşim eveleyip gevelemeye gerek yok olayın çözümü gayet basit halleri aradan çıkartacaksınız. pazarcı esnafı veya marketler çiftçiden gidip direkt mal alabilecek alım satımını faturalandıracak. 
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takumi

cezalar yetersiz..... ayrıca denetim ve kontrol sürekli olamlı, olaylar ayukka çıkınca, vatandaş yeter artık diyince değil...
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