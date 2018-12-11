0553 313 94 23

Bakanlık onayladı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde, Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesimin "erişme kontrollü karayolu" olarak trafiğe açılması onaylandı.

11 Aralık 2018 Salı 10:46
Bakanlık onayladı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesim trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesiminin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi kapsamında bulunan Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesimin "erişme kontrollü karayolu" olarak trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandı.

Trafiğe açılan söz konusu yolda belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkış yapılması ve bu tür çıkışları engellemek amacıyla karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen tel çit veya duvarların tahrip edilmesi yasak olacak.

Yasaklar belirlendi

Yola yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesine ve araçların kavşaklarda duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitmelerine izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Yolun bu kesiminde mecburi asgari hız 40, azami hız 120 kilometre/saat olacak.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde KGM'den ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:46
  1. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezonun ilk yarılarına Medipol Başakşehir damgası
    1. Sezonun ilk yarılarına Medipol..
    2. ANALİZ - Endülüs’te Vox
    3. "İnşaat malzemeleri ihracatında 30..
    4. Müdür okulda "kuş parkı" oluşturdu
    5. Dünyanın siber güvenlik uzmanları..
    6. Van'da uyuşturucu operasyonu
    7. Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova
    8. Erdoğan: 15'inci zaferimizi 31 Mart’ta..
    9. Adliye personeline yönelik "ardışık..
    10. Anayasa Mahkemesi'nden flaş başörtüsü..
    11. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    12. Anayasa Mahkemesinden başörtüsü kararı
    13. Danıştayın başörtüsüne vize veren..
    14. Milli forma için yılmadan çalıştı
    15. ÖSYM'den KPSS duyurusu! Son tarih 20..
    16. İşsizlik ödeneği sorununu KDK çözdü
    17. İnanılmaz sağlık skandalı! Böbreğinde..
    18. "Türkiye ile İran arasındaki kültürel..
    19. Turkcell, GNÇ uygulamasını yeniledi
    20. İzmir'de FETÖ operasyonu
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!