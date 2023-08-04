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Ekonomi Bakanlık müjdeyi verdi! Bugün hesaplara yatacak
Ekonomi

Bakanlık müjdeyi verdi! Bugün hesaplara yatacak

Yeniakit Publisher
2023-08-04 10:41:00 -
Bakanlık müjdeyi verdi! Bugün hesaplara yatacak

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 19 milyon 941 bin 875 lira bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, toplam 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.

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Yorumlar

Gültekin

Tarımsal destekleri devlet çiftçilerin hesabına yatırsın, onlare şehirden daire alsın, boş veya faiş fiyat ile kiraya versin, devlet kendi eliyle milleti azdırsın ve toplumun huzurunu bozsun, bu nasıl anlayıştır, niçin bu destekler amacına uygun kullanıp kullanılmadığı kontrol edilmiyor?, destekler artıyor tarımsal ürünler azalıyor, üretim olmayınca, temel gıda fiyatları artıyor, tabandaki halk büyük ekonomik sıkıntı yaşıyor, siyasilerimiz bu sıkıntıları ve haksızlıkları niçin görmüyor?
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