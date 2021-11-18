Bakanlık kritik kararı duyuru: Zorunlu hale getirildi! 100 dolar ve üzeri...

Döviz bürolarından yapılan alım satım işlemlerinde sadece 100 dolar ve üstü için kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kimlik tespiti 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak

Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.

Aynı tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'zorunlu halleri değerlendirmeye' ibaresinden sonra gelmek üzere 'işlem limitlerini belirlemeye' ibaresi eklendi.

Tebliğin yayım tarihinde itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.