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Bakanlık KPSS şartsız yüzlerce personel alacak

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek.

13 Eylül 2019 Cuma 15:10
Bakanlık KPSS şartsız yüzlerce personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne alınacak 5 bin personel için başvuru süreci başladı.

Alınacak personeller

Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor.

Dün başlayan başvuru süresi 23 Eylül'de sona erecek.

KPSS puanı ve uygulamalı sınav usulü

Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.

Zorlu arazi ve ekstrem iklimkoşullarındaorman yangını ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacak.

Alınacak kadronun 4 katı kişi çağrılacak

Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), sendika (yetkili memur sendikası) ve sivil toplum kuruluşu (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar, 24 Eylül-7 Ekim döneminde yapılacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:10
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
  2. bilgisayar mühendisi
  3. makine mühendisi
  4. elektronik mühendisi
  5. inşaat mühendisi
  6. yazılım mühendisi
  7. avukat
  8. biyolog
  9. laborant
  10. tekniker
  11. büro personeli
  12. ön lisans mezunu destek personeli
  13. OGM
  14. KPSS

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