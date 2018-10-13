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Bakanlık, Hürriyet’e “boyun eğdi”

Bir devlet yurdunda kalan Ş.A isimli kızın, H.M.D isimli bir gençle evlenmek isteğiyle mahkemeye yaptığı başvuruyu Hürriyet’in manşetten “Düğün de yapsaydınız” başlığıyla, vermesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın alelacele rapor hakkında soruşturma başlatması tepki ile karşılandı. Yıllardır nafaka zulmü konusunda yavaş hareket eden bakanlığın, Hürriyet’in baskısıyla jet soruşturma açması bu kadar da olmaz dedirtti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:54
Bakanlık, Hürriyet’e “boyun eğdi”

 Haber Merkezi  Demirören Grubu’na satılan Doğan Medya eski alışkanlıklarını bir türlü bırakamadı. Ankara’da bir devlet yurdunda kalan Ş.A isimli genç bir kızın, H.M.D isimli erkekle evlenmesinin uzman raporuyla “uygun” olmasını hazmedemeyen Hürriyet büyük bir skandala imza attı. Dün “Düğün de yapsaydınız” manşetiyle çıkan Hürriyet aleni bir şekilde çarpıtma haber yayımladı. Hürriyet’in skandal haberi sonrası jet hızıyla harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rapor hakkında soruşturma başlattı.

Huylu huyundan, Hürriyet Gazetesi de çarpıtma haberlerinden bir türlü vazgeçmiyor. Ankara’da bir devlet yurdunda kalan Ş.A isimli genç kız, H.M.D isimli bir erkekle evlenmek için mahkemeye başvurdu. Ş.A isimli genç kızın evlenmesinin, “Evlilik akdinin tarafların iyilik haline katkı sağlayacağı”yönünde bir uzman raporuyla desteklenmesini hazmedemeyen Hürriyet, 28 Şubat dönemi bir habercilik refleksi gösterdi. Dün, “Düğün de yapsaydınız” manşetiyle çıkan Hürriyet’in haberi sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı alelacele harekete geçti. Rapor hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Nafaka zulmü konusunu yıllardır ağırdan alan bakanlığın, Hürriyet’in haberi sonrası jet hızıyla harekete geçmesi tepki çekti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:54
  1. Ankara
  2. “Düğün de yapsaydınız”
  3. hürriyet
  4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

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