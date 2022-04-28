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Yaşam Bakanlık harekete geçti! Bayramı öncesi denetimler artırıldı
Yaşam

Bakanlık harekete geçti! Bayramı öncesi denetimler artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimlerini bayram öncesinde artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:22:00 -
Bakanlık harekete geçti! Bayramı öncesi denetimler artırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler, başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmelerine yönelik yapılıyor.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddelerinin kullanımı, taklit-tağşiş ile teknik ve hijyenik şartlara uygunluk kontrol ediliyor.

Öte yandan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yarın gerçekleştirilecek denetimlerini basın mensupları da takip edebilecekler.

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