Bakanlık harekete geçti! Ambulans uçak Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşı için havalandı
Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı Y.R. için ambulans uçağı havalandırdı. Hatay'a getirilen hasta, tedavi altına alındı.
Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hastanın, ambulans uçakla Hatay'a nakli gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı Y.R. için harekete geçti.
Hatay'da tedavi altına alındı
Hasta, ambulans uçakla Hatay'a getirilerek İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.