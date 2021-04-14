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Ekonomi Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek
Ekonomi

Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği kapsamında 28 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 10:53:00 -
Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği kapsamında 28 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, motorlarda verimlilik artırma, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinde verimlilik artırma projelerinin de aralarında bulunduğu 28 projeye destek verilecek.

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