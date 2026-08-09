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Ekonomi Bakanlık, Endonezya için e-ticaret rehberi yayımladı
Ekonomi

Bakanlık, Endonezya için e-ticaret rehberi yayımladı

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Bakanlık, Endonezya için e-ticaret rehberi yayımladı

Ticaret Bakanlığı, e-ihracat potansiyeli yüksek pazarlara yönelik hazırlanan ülke rehberleri kapsamında, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'ya ilişkin kapsamlı bir rehber yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın, aynı zamanda dünyanın en yüksek Müslüman nüfusuna sahip ülkesi konumunda olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu güçlü demografik yapı; helal üretim standartları, tüketim alışkanlıkları ve ülkemizle sahip olduğu köklü kültürel bağlar sayesinde Türk ürünleri açısından önemli fırsatlar sunmakta, pazarı stratejik bir e-ihracat destinasyonu haline getirmektedir. Ticaret Bakanlığımızca hazırlanan rehberde; Endonezya'daki vergi ve gümrük uygulamaları, yolcu muafiyetleri, pazara giriş süreçleri ile ülkemizin Endonezya'ya yönelik mikro ihracat verileri başta olmak üzere iş dünyamızın ihtiyaç duyacağı güncel ve kapsamlı bilgilere yer verilmektedir. Endonezya pazarına açılmayı hedefleyen girişimcilerimiz ile mevcut ihracatçılarımıza rehberlik etmeyi amaçlayan çalışma; firmalarımızın gümrük ve mevzuat süreçlerine uyumunu kolaylaştırarak pazara giriş süreçlerinde önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bilgi ve rehberlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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