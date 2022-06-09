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Ekonomi Bakanlık ekonomiyle ilgili yeni kararı açıkladı
Ekonomi

Bakanlık ekonomiyle ilgili yeni kararı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin yeni adımları duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 23:07:00 - 2022-06-09 23:26:23
Bakanlık ekonomiyle ilgili yeni kararı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

Bakanlığın sitesinden duyurulacak

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'lerin, ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin Bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

İhraç edilecek senetlerin üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

 

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