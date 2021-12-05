Bakanlık e-ticaret satışlarını takibe aldı! Önce bindir sonra indire göz yumulmayacak

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Ticaret Bakanlığı, her yılın son dönemlerinde e-ticaret devlerinin başlattığı indirim kampanyalarını bu yıl özel bir ekiple takip edecek. Daha önce Türkiye’nin dört bir yanında müfettişleri aracılığıyla fahiş fiyat ve sahte indirim denetimleri yapan bakanlık, bu kez denetimleri sanal ortama taşıyacak. Bütün indirim kampanyaları ve e-ticaret şirketlerini yakın markaja alacak olan Ticaret Bakanlığı ekipleri satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapmasına müsaade etmeyecek. Bu aldatmanın önüne geçebilmek için müfettişler, indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alarak, duyurulan indirim oranı ile eski fiyatlar arasındaki oranı ortaya koyacak.

Reklam kurulu ayrıca denetleyecek

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemleri alan bakanlık, bu kapsamda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nu da bu süreçte etkin şekilde kullanacak. Reklam Kurulu da kendisine yapılan indirim şikayetlerini inceleyerek, yaptığı denetimler sonucunda şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.

İdari yaptırım uygulanacak

Çalışmanın detayları ile ilgili geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bilgi veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuyla ilgili, “Son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.