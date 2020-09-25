Bakanlık duyurdu: Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ test uçuşunda
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'un test uçuşlarının devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'un test uçuşlarının 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ettiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesi Test Uçuşları, 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığı desteğiyle 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göktuğ füzesi Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri olmalarının yanında ilk Aktif Radar Arayıcı Başlıklı Füzeleri olma özelliğini de taşıyor.