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Aktüel Bakanlık duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Bakanlık duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:07:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk komandolarının Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtilerek "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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