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Bakanlık duyurdu! Sınır kapısı kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamayla, 31 Ocak'ta belli saatlerde Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

29 Ocak 2019 Salı 17:16
Bakanlık duyurdu! Sınır kapısı kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 Ocak'ta belli saatlerde Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır" denildi.

Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri geçici olarak sahanın Gürcistan’dan giriş yönünde gerçekleştirilmekteydi.

Bu şekilde hizmet verilen yolcu salonları ve yaya koridorları,inşaat çalışmaları tamamlandığından, esas yerlerine taşınacaktır.

Bu nedenle, 31.01.2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bakanlığımız sistemleri geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır.

Bununla birlikte, Gürcistan’a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Kara Sınır Kapıları açık durumda olup, yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecektir"

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:16
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Sarp Sınır Kapısı
  3. resmi duyuru

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