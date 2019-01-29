Bakanlık duyurdu! Sınır kapısı kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 Ocak'ta belli saatlerde Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır" denildi.

Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri geçici olarak sahanın Gürcistan’dan giriş yönünde gerçekleştirilmekteydi.

Bu şekilde hizmet verilen yolcu salonları ve yaya koridorları,inşaat çalışmaları tamamlandığından, esas yerlerine taşınacaktır.

Bu nedenle, 31.01.2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bakanlığımız sistemleri geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır.

Bununla birlikte, Gürcistan’a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Kara Sınır Kapıları açık durumda olup, yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecektir"