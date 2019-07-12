Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.

'İlgili makamların belirleyeceği şekilde kullanıma başlayacaktır'

Savunma Sanayii Başkanlığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır.

S-400'lerin birinci grubu dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 ile Ankara'ya indirildi...